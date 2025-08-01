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07:00, 4 августа 2025Ценности

Дочь популярной телеведущей позагорала топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @delilahbelle

Американская модель Делила Бель Хэмлин позагорала топлес. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей два миллиона подписчиков.

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина поделилась кадрами с поездки на Ибицу. Она предстала перед камерой топлес, в черной плетеной шляпе в ковбойском стиле и массивных ожерельях с браслетами.

При этом в подписи 27-летняя манекенщица указала, что перенесла два укуса ос и ковид на острове.

Ранее в августе сообщалось, что дочь американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен снялась в откровенном виде на отдыхе в Греции.

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