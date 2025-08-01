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17:53, 1 августа 2025Россия

Глава Дагестана рассказал о новом руководителе СК Москвы

Глава Дагестана Меликов сообщил о назначении нового руководителя СК Москвы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о новом руководителе Следственного комитета (СК) Москвы Дмитрии Беляеве. Пост появился в Telegram-канале чиновника.

«С 2022 года генерал-майор юстиции Дмитрий Владимирович Беляев возглавлял следственные органы в Республике Дагестан, где проявил себя как руководитель, работающий по принципам оперативности, честности и строгости закона», — написал он.

Меликов поделился, что нашел в нем надежную поддержку. Он также сообщил, что Беляева представили к высокой государственной награде Дагестана.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым. Чиновник стал первым ветераном специальной военной операции, который возглавил регион России.

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