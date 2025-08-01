Хакеры из KillNet пообещали отомстить за кибератаки на Россию

Хакеры из KillNet пообещали парализовать Европу в ответ на кибератаки на РФ

Российские хакеры из KillNet пообещали отомстить Европе и Украине за недавние кибератаки на Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Я предлагаю Евросоюзу сыграть в нашу игру: мы атакуем, вы защищаетесь. Ваши страны — это наш полигон. Я не хочу вспоминать 2022 и 2023 годы, когда Европа находилась в депрессии из-за хакерских атак. Наша команда всего лишь оповещает вас о старте масштабной кибероперации против Европы и Украины», — заявили в KillNet.

Утверждается, что российские хакеры сначала ударят по инфраструктуре Франции, что может вызвать транспортный коллапс и отключение интернета. По данным канала, группировка создала беспрецедентное сетевое оружие, гораздо более мощное, чем классические DDoS-атаки. Подробностей хакеры не привели.

Ранее стало известно, что за масштабной хакерской атакой на Россию стоит объединение Hacken. Mash опубликовал имена исполнителей нападений, деанонимизировать хакеров удалось благодаря группировкам KillNet и Beregini.