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08:26, 1 августа 2025Интернет и СМИ

Хакеры из KillNet пообещали отомстить за кибератаки на Россию

Хакеры из KillNet пообещали парализовать Европу в ответ на кибератаки на РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Westlight / IMAGO / Global Look Press

Российские хакеры из KillNet пообещали отомстить Европе и Украине за недавние кибератаки на Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Я предлагаю Евросоюзу сыграть в нашу игру: мы атакуем, вы защищаетесь. Ваши страны — это наш полигон. Я не хочу вспоминать 2022 и 2023 годы, когда Европа находилась в депрессии из-за хакерских атак. Наша команда всего лишь оповещает вас о старте масштабной кибероперации против Европы и Украины», — заявили в KillNet.

Утверждается, что российские хакеры сначала ударят по инфраструктуре Франции, что может вызвать транспортный коллапс и отключение интернета. По данным канала, группировка создала беспрецедентное сетевое оружие, гораздо более мощное, чем классические DDoS-атаки. Подробностей хакеры не привели.

Ранее стало известно, что за масштабной хакерской атакой на Россию стоит объединение Hacken. Mash опубликовал имена исполнителей нападений, деанонимизировать хакеров удалось благодаря группировкам KillNet и Beregini.

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