Хирург раскрыл правду о пластике 46-летней Ани Лорак

Хирург Свиридов предположил, что певица Лорак прибегала к липосакции овала лица

Пластический хирург Сергей Свиридов раскрыл правду о пластике украинской эстрадной певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек). Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

В первую очередь специалист обратил внимание на нос и форму лица 46-летней знаменитости. «Сейчас же у Ани идеальный нос — он стал тоньше и не такой вздернутый, как раньше. Также в юности овал лица у Лорак был достаточно округлый, а сейчас ее лицо более заостренное», — отметил он.

Свиридов предположил, что Лорак могла прибегнуть к удалению комков биша, а также липосакции подбородка, овала лица и шеи.

«Такие операции всегда очень омолаживают человека. Также певица, несомненно, применяет уходовые процедуры, включая различные крема, маски», — пояснил эксперт.

В марте Ани Лорак показала фигуру в купальнике на пляже. Исполнительница разместила снимок, на котором позировала на пляже в черном плавательном изделии с глубоким декольте.