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10:01, 1 августа 2025Мир

Одна страна призвала наказать Запад за поддержку терроризма

МИД Ирана: Запад стоит привлечь к ответственности за поддержку терроризма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Let You Know / YouTube

Запад стоит привлечь к международной ответственности за поддержку терроризма. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, его слова опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«США, Франция и другие страны, подписавшие заявление антииранской направленности, должны быть привлечены к ответственности за нарушение положений международного права и поддержку терроризма», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Багаи, поддержка терроризма со стороны западных государств заключается в «оказании содействия террористам и экстремистам», а также их укрытии на своей территории. Он также уличил Запад в стремлении отвлечь внимание мировой общественности от своих преступлений за счет беспочвенных обвинений в адрес Ирана.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что для возобновления переговоров с Ираном США должны компенсировать нанесенный стране ущерб и гарантировать, что нападение больше не повторится.

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