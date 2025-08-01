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07:53, 1 августа 2025Россия

Российский боец СВО 63 дня провел на необитаемом острове и рассказал о пережитом

Боец ВС РФ с позывным Толстый провел 60 дней на необитаемых островах Днепра
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Российский участник специальной военной операции (СВО) с позывным Толстый провел 63 дня на необитаемом острове на реке Днепр. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

Как рассказал военкору Минобороны Толстый, ему была поставлена задача продержаться на нужной позиции и дождаться смены. Во время несения службы он неоднократно попадал под обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был вынужден самостоятельно оказывать себе медицинскую помощь.

«Наши "дроноводы" доставляли мне медикаменты по небу. Сбрасывали в нужной точке, а по радио говорили, как их использовать. Так и протянул до смены», — вспомнил о пережитом боец.

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В итоге из-за полученного ранения Толстый уже не смог совершать выходы на боевые задачи и стал поваром при подразделении.

Ранее сообщалось, что российские военные стали свидетелями истерики бойцов ВСУ и рассказали об услышанном.

ЖЗЛ
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