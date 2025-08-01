Избившая ребенка в коляске россиянка заинтересовала правоохранителей

Прокуратура Московской области начала проверку после избиения ребенка в коляске

Красногорская городская прокуратура инициировала проверку в отношении женщины, которая избила ребенка в коляске. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, в ходе мониторинга соцсетей и СМИ обнаружена видеозапись. На ней видно, как женщина бросает ребенка в детскую коляску, нанося ему несколько ударов по лицу. Инцидент случился во дворе жилого комплекса в поселке Ильинское-Усово в городском округе Красногорск.

Как рассказали в прокуратуре, сотрудники выяснят все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее сообщалось, что основательница университета психологии избила ребенка в коляске и попала на видео. После того, как видео разлетелось по соцсетям, действиями женщины заинтересовались сотрудники полиции. Когда стражи порядка приехали к ней домой, она отказалась открывать им дверь.