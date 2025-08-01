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05:22, 1 августа 2025Из жизни

Медведица напала на гулявшего с собакой мужчину

На Аляске медведица атаковала мужчину, гулявшего с собакой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

На Аляске, США, медведица напала на мужчину, гулявшего с собакой. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел утром в субботу, 26 июля, на тропе Барбара Фолc в городе Анкоридж. Это второе нападение медведя в указанном районе за неделю. Когда хищница внезапно атаковала, мужчина смог применить медвежий спрей. Когда опасность миновала, пострадавший позвонил в службу спасения. Его госпитализировали с незначительными травмами руки. Он был выписан из больницы в тот же день.

«Медведица атаковала, защищая медвежонка», — пояснил представитель полиции Кристофер Барраза. По его словам, залаявшая собака мужчины дала ему время достать спрей. На месте работали сотрудники Департамента рыболовства и охоты Аляски, но найти медведицу не удалось.

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22 июля бурый медведь напал на женщину на тропе Доум — она также была госпитализирована с незначительными травмами. Как отмечает Служба национальных парков США, большинство атак происходят, когда животное защищает детенышей или чувствует угрозу. Исключение — случаи крайнего голода.

Ранее сообщалось, что мужчина в Индии отбился от гиены, напавшей на него ночью в лесу. Он испражнялся, когда хищница прыгнула на него из кустов. Несмотря на внезапность и неудобную позицию, мужчина не растерялся и вступил в схватку.

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