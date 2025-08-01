Женщина приехала в гости к родственникам и получила в лицо грязным подгузником

19-летняя пользовательница Reddit с ником ResearcherUnfair2900 рассказала о конфликте, произошедшем между ней и 31-летней женой ее брата. Она отметила, что отношения между ними всегда были немного напряженными — девушки ссорились, но до масштабной открытой конфронтации дело не доходило.

«Семь недель назад брат и его жена приехали погостить в наш дом со своим ребенком. Я старалась с ней не пересекаться и даже ела отдельно, самостоятельно наполняя мини-холодильник в своей комнате. Вернувшись в один из дней домой, я обнаружила на кровати грязный протекающий подгузник и пятна от него на покрывале. Мой холодильник был открыт, и из него пропали продукты», — пожаловалась автор.

Она моментально рассвирепела, пошла к жене брата и швырнула в нее подгузник. Разгорелась ссора, во время которой домой вернулись родители рассказчицы. Они посоветовали девушке не переживать так сильно из-за того, что ей пришлось немного прибраться, в ответ на что автор предложила перенести грязный подгузник в их кровать. После этого она уточнила у жены брата, куда пропала еда из холодильника. Та ответила, что слегка проголодалась, пока успокаивала капризничавшего ребенка.

«Они начали требовать, чтобы я извинилась перед сестрой мужа, но я просто сказала, что они могут катиться ко всем чертям, собрала вещи и ушла жить к бабушке и дедушке. Они заняли мою сторону. Примерно через неделю родители и брат попытались связаться со мной, но я не стала отвечать на их звонки и сообщения. С тех пор я с ними не общаюсь», — заключила рассказчица.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал на портале, что решил покинуть семью после того, как подслушал разговор матери с сестрой. Большинство комментаторов поддержали его решение.