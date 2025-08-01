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06:47, 1 августа 2025Экономика

Новые пошлины Трампа перенесли

CNN: Новые пошлины Трампа вступят в силу на неделю позже запланированного срока
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Molly Riley / Keystone Press Agency / Global Look Press

Новые пошлины президента США Дональда Трампа будут введены не в пятницу, как планировалось изначально, а на неделю позже. О переносе тарифов сообщает телеканал CNN.

В четверг вечером Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41 процента на товары из более 60 стран. Ожидалось, что тарифы вступят в силу 1 августа.

«Вместо этого пошлины будут введены 7 августа, чтобы дать таможенно-пограничной службе достаточно времени для внесения необходимых изменений», — указано в сообщении. При этом пошлины в отношении Канады стали исключением, они вступят в силу 1 августа.

Ранее сообщалось, что Трамп 1 августа с большой вероятностью отсрочит возобновление мировой торговой войны еще на два-три месяца. Президент США уже дважды откладывал введение тарифов — в начале апреля он объявил о паузе в 90 дней, а в начале июля перенес их вступление в силу на 1 августа.

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