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12:48, 1 августа 2025Силовые структуры

Обокравший российский магазин шопоголик попал на видео

Под Иркутском задержали серийного шопоголика за кражи в брендовом магазине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Усть-Илимске полицейские задержали серийного шопоголика, обокравшего брендовый спортивный магазин. Задержание попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На кадрах запечатлели, как во время примерки спортивной одежды мужчина надел на себя новые вещи, а некоторые сложил в пакет, затем он прошел мимо кассы и вышел из магазина.

По данным правоохранителей, шопоголиком оказался 26-летний местный житель. Установлено, что он трижды воровал в магазине, этот раз был четвертым. Общая сумма украденного составила 30 тысяч рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала 37-летнего жителя Хабаровского края, который набрал полный рюкзак сливочного масла в магазине и попытался скрыться, угрожая сотрудникам ножом.

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