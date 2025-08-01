ТАСС: Российские войска от Константиновки в ДНР отделяет чуть более километра

Российские войска на ряде участков фронта отделяет от Константиновки чуть более одного километра. Об этом рассказали в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«На некоторых участках фронта до Константиновки чуть более одного километра», — рассказал собеседник агентства.

Как уточнили силовики, после взятия Часова Яра в ДНР Российской армией бои сместились в села, находящиеся на востоке от Константиновки.

Минобороны России сообщило о взятии Часова Яра 31 июля. Как сообщали в силовых структурах, в боях за город Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки элитных подразделений штурмовиков и операторов дронов.