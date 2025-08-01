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14:23, 1 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России напомнили о памятнике азербайджанцам под Ростовом на фоне скандала с Айвазовским

Водолацкий: Баку не делает шагов в сторону снятия напряженности с Москвой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Азербайджан не делает никаких шагов в сторону снятия напряженности, которая сегодня существует между Москвой и Баку, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о судьбе памятника азербайджанским военным под Ростовом на фоне скандала со сносом памятника русскому художнику Ивану Айвазовскому.

Водолацкий добавил, что для России добрососедские отношения остаются приоритетом, потому что многое связывает страны. Разрушать их в одночасье, по его словам, это неправильно.

«Снесли памятник Айвазовскому — это кощунственно. Это безнравственно, когда начинают бороться с памятью о тех людях, которые прославили Россию, Российскую Империю, Советский Союз, куда входил и Азербайджан. Произведения Айвазовского выставлены во многих музеях мира. Люди видят это культурное наследие, восхищаются его мастерством. И вдруг Азербайджан решил снести памятник этому величайшему художнику», — заявил депутат.

Также парламентарий отметил, что Баку неоправданно «цепляется» к российским медиа из-за названия города, в котором находился памятник.

«Ведь памятник Айвазовскому русская община установила именно в Степанакерте. Тогда не было другого города. Потом поменяли название. Это право сегодняшних хозяев этой земли. Сегодня Азербайджан в тумане сумасбродства начинает воевать уже с журналистами, с нашей прессой. Но это не красит азербайджанский народ. Хотя это прекрасный народ. И в первую очередь руководство, которое дает такие команды — выискивать блох», — добавил он.

Не дай бог, чтобы в Азербайджане еще начали бороться с наследием, с памятью Великой Отечественной войны. Потому что они начнут воевать тогда сами с собой

Виктор Водолацкийпервый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Водолацкий напомнил, что на территории Ростовской области есть уникальный военно-исторический комплекс «Самбекские высоты».

«Этот памятник установлен в честь двух Азербайджанских дивизий, которые полегли на Донской земле, защищая весь мир от немецко-фашистской чумы. Естественно, если бы мы не чтили, не проводили туда экскурсии, то школьники бы и не знали о подвиге солдат. Но мы чтим и уважаем. Этот памятник останется на века на Донской земле, как напоминание всем о нашей совместной исторической победе», — заключил он.

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Ранее Азербайджан потребовал извинений от агентства ТАСС из-за новости о сносе памятника русскому художнику Ивану Айвазовскому в Нагорном Карабахе. Дело в том, что издание опубликовало новость по теме сноса памятника в городе Ханкенди, используя его историческое название — Степанакерт.

31 июля власти Азербайджана снесли памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому в Нагорном Карабахе.

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