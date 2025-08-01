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00:20, 1 августа 2025Экономика

Подросткам в России стало сложнее открывать счета в банках

В России усложнился порядок открытия банковского счета для подростков
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

С начала августа в России усложнится порядок открытия банковского счета для подростков, это предусмотрено 163-ФЗ.

Теперь подростки от 14 до 18 лет смогут открыть собственный счет только с согласия родителей, усыновителей или попечителя. Исключением станут случаи, когда ребенок обладает полной дееспособностью в связи со вступлением в брак или в результате эмансипации. Предполагается, что такая мера должна защитить детей в том числе от вовлечения в мошеннические схемы с банковскими картами.

Открывать счета несовершеннолетним без разрешения родителей запретили в середине июня. Сейчас изменения в законе вступают в силу. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что зачастую преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают к оформлению дебетовых карт, чтобы использовать их в мошеннических целях. Так дети неосознанно становятся дропперами, заявил спикер.

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