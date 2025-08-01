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14:11, 1 августа 2025Экономика

Подсчитаны траты Маска на Республиканскую партию

FT: Маск продолжил финансировать республиканцев, несмотря на разрыв с Трампом
Кирилл Луцюк

Фото: Vincent Alban / Reuters

Публичный разрыв предпринимателя Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом не помешал самому богатому человеку в мире продолжать финансировать Республиканскую партию. Это выяснило издание Financial Times (FT), изучившее опубликованные финансовые отчеты.

Оказалось, что в июне Маск перевел основным суперкомитетам (MAGA Inc., Senate Leadership Fund и Congressional Leadership Fund), которые собирают средства на кампанию республиканцев, по пять миллионов долларов. Через несколько дней после этого бизнесмен заговорил о создании собственной партии.

Как отметило агентство Bloomberg, всего за шесть месяцев 2025 года Маск пожертвовал 45,3 миллиона долларов своему суперкомитету политических действий. По данным CNN, в июне Маск пожертвовал в общей сложности 15 миллионов долларов суперкомитетам политических действий, поддерживающим президента Дональда Трампа и республиканцев в Конгрессе.

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Отмечается, что размер таких пожертвований подчеркивает огромное влияние Маска на политику США и заставляет задуматься о том, какую роль этот бизнесмен может сыграть на предстоящих выборах.

Ранее сообщалось, что Маск вновь вошел в число крупнейших политических благотворителей США. Эксперты полагают, что такие траты свидетельствуют о его нежелании уйти из этой сферы.

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