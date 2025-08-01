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04:39, 1 августа 2025Наука и техника

Популярный препарат оказался бесполезен при болезни мозга

AAIC: Валацикловир не помогает замедлить развитие болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pxhere

Популярная гипотеза о связи вируса герпеса с болезнью Альцгеймера не получила подтверждений в клиническом исследовании. Как выяснилось, противовирусный препарат валацикловир, широко применяемый при герпесе, не замедляет развитие деменции на ранних стадиях. Исследование провели ученые Колумбийского университета, результаты были представлены на Международной конференции по болезни Альцгеймера (AAIC) в Торонто.

Ранее в ряде научных работ была зафиксирована связь между герпесвирусами (в первую очередь HSV1) и отложениями амилоида в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Также наблюдалось, что люди, получавшие лечение от герпеса, реже сталкивались с деменцией, чем инфицированные, но не лечившиеся. Это породило надежду, что антивирусная терапия может повлиять на течение болезни.

В исследовании участвовали 120 пожилых пациентов с ранними признаками деменции и наличием антител к HSV. В течение 18 месяцев одна группа принимала валацикловир, другая — плацебо. Оценивались когнитивные функции и наличие патологических белков в мозге (амилоида и тау). Однако разницы между группами обнаружено не было — когнитивные показатели даже немного лучше оказались у группы плацебо.

Специалисты подчеркивают: антивирусные препараты не могут быть рекомендованы для лечения ранней стадии болезни Альцгеймера — даже у пациентов с герпесвирусом в анамнезе. Чтобы подтвердить потенциальную профилактическую роль препаратов после герпетической инфекции, нужны более масштабные исследования.

Ранее ученые описали простой способ снижения риска деменции. Оказалось, что регулярное употребление яиц почти вдвое снижает вероятность болезни Альцгеймера у пожилых людей.

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