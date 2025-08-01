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12:09, 1 августа 2025Экономика

Россия поставила в Европу рекордные объемы газа

ТАСС: Поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» достигли рекордных объемов
Кирилл Луцюк

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Июльский экспорт российского газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» достиг рекордных с момента его запуска 1,59 миллиарда кубометров. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Европейскую сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Отмечается, что за семь месяцев 2025 года поставки газа по этому газопроводу выросли почти на семь процентов, до 9,91 миллиарда кубометров. В то же время июльский экспорт вырос на 41 процент относительно первого летнего месяца и на 5 процентов, если сравнивать с июлем 2024 года. Достигнутый результат стал абсолютным рекордом с момента начала работы «Турецкого потока».

В начале июля сообщалось о резком росте поставок газа по этому трубопроводу в первом полугодии. Тогда экспорт топлива вырос на семь процентов год к году и составил 8,3 миллиарда кубометров. В январе и феврале поставки вышли на рекордные 50,2 и 55,4 миллиона кубометров.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев полагает, что поставки российского газа по «Турецкому потоку» и «Балканскому потоку» останутся стабильными в следующие два с половиной года.

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