Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:16, 1 августа 2025Наука и техника

Представлен эффективный препарат для спасения мозга после инсульта

CR: Препарат aDSM уменьшает повреждения после инсульта на 60 процентов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые Кембриджского университета представили препарат, который может в разы сократить повреждение мозга после инсульта. В эксперименте на мышах вещество под названием кислотный малонат (aDSM), введенное в мозг при восстановлении кровотока, уменьшило объем поврежденных тканей на 60 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cardiovascular Research.

После инсульта одна из главных проблем — это не только блокировка кровотока, но и его резкое восстановление. Когда кислород снова поступает в пострадавшую ткань, в клетках запускается цепная реакция, вызывающая выброс свободных радикалов. Это может усиливать воспаление и разрушать ДНК, усугубляя исход даже при успешной тромбэктомии — стандартной процедуре удаления тромба.

Исследователи выяснили, что повреждение запускается за счет окисления вещества сукцината. Препарат aDSM блокирует этот процесс, проникая через гематоэнцефалический барьер благодаря небольшой кислотности раствора.

Авторы отмечают: чем меньше зона поврежденной ткани, тем выше шанс пациента сохранить речь, движение и когнитивные функции. Сейчас метод тестируют в рамках стартапа Camoxis Therapeutics — в перспективе он может применяться и при других состояниях, связанных с резким восстановлением кровотока, включая инфаркт и пересадку органов.

Ранее ученые разработали способ предсказания инфаркта и инсульта по обычному снимку глазного дна. Алгоритм с ИИ выявил сосудистые изменения и оценил риск сердечно-сосудистых заболеваний с точностью до 70 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна цель ночной атаки по Киевской области

    Россиянина уволили из ресторана за принесенное мусульманам сало

    Россиянку ударили ножом 60 раз и выбросили тело в кусты

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» арестовали за призывы к терроризму

    Кит показал эффектные сальто россиянам

    Представлен эффективный препарат для спасения мозга после инсульта

    Россиянин устроил продавцам шоу и попал под суд

    Древний саркофаг обнаружили в России

    Ким Кардашьян отреагировала на насмешку Энтони Хопкинса над ее бандажом

    В России предупредили о последствиях игры в «дружбонародию»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости