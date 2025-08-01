Представлен эффективный препарат для спасения мозга после инсульта

CR: Препарат aDSM уменьшает повреждения после инсульта на 60 процентов

Ученые Кембриджского университета представили препарат, который может в разы сократить повреждение мозга после инсульта. В эксперименте на мышах вещество под названием кислотный малонат (aDSM), введенное в мозг при восстановлении кровотока, уменьшило объем поврежденных тканей на 60 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cardiovascular Research.

После инсульта одна из главных проблем — это не только блокировка кровотока, но и его резкое восстановление. Когда кислород снова поступает в пострадавшую ткань, в клетках запускается цепная реакция, вызывающая выброс свободных радикалов. Это может усиливать воспаление и разрушать ДНК, усугубляя исход даже при успешной тромбэктомии — стандартной процедуре удаления тромба.

Исследователи выяснили, что повреждение запускается за счет окисления вещества сукцината. Препарат aDSM блокирует этот процесс, проникая через гематоэнцефалический барьер благодаря небольшой кислотности раствора.

Авторы отмечают: чем меньше зона поврежденной ткани, тем выше шанс пациента сохранить речь, движение и когнитивные функции. Сейчас метод тестируют в рамках стартапа Camoxis Therapeutics — в перспективе он может применяться и при других состояниях, связанных с резким восстановлением кровотока, включая инфаркт и пересадку органов.

Ранее ученые разработали способ предсказания инфаркта и инсульта по обычному снимку глазного дна. Алгоритм с ИИ выявил сосудистые изменения и оценил риск сердечно-сосудистых заболеваний с точностью до 70 процентов.