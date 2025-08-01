Психолог рассказал о минусах запрета на порнографию

Психолог Андрей Зберовский считает, что запрет на порнографию может спровоцировать нежелательные последствия, которые не учитывают сторонники такой меры. Мнение эксперта приводит «Вечерняя Москва».

По словам Зберовского, для пар, у которых нет сексуального опыта, фильмы для взрослых часто являются единственным способом научиться эротическим приемам и техникам. В случае запрета такие пары лишатся этого ресурса, считает психолог.

Кроме того, полный запрет на порнографический контент может спровоцировать размолвки во многих семьях, заявил эксперт. Он объяснил, что у пар бывают периоды, когда у одного уменьшается тяга к сексу. Самым распространенным примером он назвал снижение либидо у женщин во время беременности и лактации. «У мужчины в этот период сексуальные запросы никуда не исчезают, и тут есть два варианта: либо он ищет любовницу, либо удовлетворяет себя под порно», — заявил специалист.

Зберовский полагает, что просмотр взрослого контента безопаснее для эмоционального и физического здоровья, чем измены. «Из-за большого количества случайных связей есть риск заражения венерическими заболеваниями. Распространение порнографии сильно замедлило этот рост», — отметил он.

При этом психолог подчеркнул, что порнография небезобидна, увлекаться ее просмотром слишком сильно не нужно. Самой главной опасностью он назвал то, что порно формирует неправильное представление о мужском и женском теле, а также о половом акте.

Ранее председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова предложила штрафовать россиян за просмотр порнографии. «Порнография должна быть под запретом уже давно», — сказала она. Жгутова добавила, что такая мера позволит улучшить демографическую ситуацию в России.