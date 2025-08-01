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21:06, 1 августа 2025Забота о себе

Психолог рассказал о минусах запрета на порнографию

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Психолог Андрей Зберовский считает, что запрет на порнографию может спровоцировать нежелательные последствия, которые не учитывают сторонники такой меры. Мнение эксперта приводит «Вечерняя Москва».

По словам Зберовского, для пар, у которых нет сексуального опыта, фильмы для взрослых часто являются единственным способом научиться эротическим приемам и техникам. В случае запрета такие пары лишатся этого ресурса, считает психолог.

Кроме того, полный запрет на порнографический контент может спровоцировать размолвки во многих семьях, заявил эксперт. Он объяснил, что у пар бывают периоды, когда у одного уменьшается тяга к сексу. Самым распространенным примером он назвал снижение либидо у женщин во время беременности и лактации. «У мужчины в этот период сексуальные запросы никуда не исчезают, и тут есть два варианта: либо он ищет любовницу, либо удовлетворяет себя под порно», — заявил специалист.

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Зберовский полагает, что просмотр взрослого контента безопаснее для эмоционального и физического здоровья, чем измены. «Из-за большого количества случайных связей есть риск заражения венерическими заболеваниями. Распространение порнографии сильно замедлило этот рост», — отметил он.

При этом психолог подчеркнул, что порнография небезобидна, увлекаться ее просмотром слишком сильно не нужно. Самой главной опасностью он назвал то, что порно формирует неправильное представление о мужском и женском теле, а также о половом акте.

Ранее председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова предложила штрафовать россиян за просмотр порнографии. «Порнография должна быть под запретом уже давно», — сказала она. Жгутова добавила, что такая мера позволит улучшить демографическую ситуацию в России.

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