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14:56, 1 августа 2025Мир

Путин назвал пламенную страсть Запада

Путин: У западных стран есть пламенная страсть — остановить наступление России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

У западных стран есть одна пламенная страсть — остановить наступление России во что бы то ни стало. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Совсем недавно все наши недруги и недоброжелатели говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая — одна, но пламенная страсть — остановить наше наступление во что бы то ни стало», — рассказал глава государства.

Путин отметил, что это делается с помощью либо обещаний хорошей жизни, либо угроз, а затем планируется заняться довооружением и доукомплектованием Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент подчеркнул, что России нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и российскую, и украинскую стороны.

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