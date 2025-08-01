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22:08, 31 июля 2025Россия

Путин поручил увеличить срок электронной записи в больницы

Путин дал поручение увеличить срок электронной записи к медспециалистам
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с Народным фронтом изучить возможность, при которой будет реально увеличить срок электронной записи к медицинским специалистам. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном в четверг, 31 июля, на сайте Кремля.

В документе речь также идет об увеличении срока записи к врачу в электронной форме, в том числе и для жителей сельской местности, до одного месяца и более. Кроме того, правительство и общественники должны подумать и внести свои предложения по развитию института врачей общей практики, чтобы таким образом увеличить доступность первичной медпомощи в стране.

Сообщить о результатах президенту докладчики должны до 1 ноября нынешнего года.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о возможности предоставления кратких командировок врачам на специальную военную операцию. К президенту обратились медики в связи с тем, что для работы в военных госпиталях вблизи линии боевого соприкосновения они вынуждены подписывать долгосрочные контракты.

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