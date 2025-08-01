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15:05, 1 августа 2025Мир

Путин высказался о коррупции в США

Путин: Коррупция в США легализована за счет института лоббизма
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Коррупция в США легализована за счет института лоббизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По его словам, коррупция характерна для многих, если не для всех стран мира, поэтому ничего здесь необычного нет. Он подчеркнул, что важна готовность и способность общества бороться с этим явлением.

«Что, нет коррупции в Европе? Или в Соединенных Штатах? Да там она легализована вообще. Там институт лоббизма создан», — добавил российский лидер.

Ранее политолог Александр Дудчак отметил, что США создавали антикоррупционные органы на Украине не для борьбы с коррупцией, а для перенаправления «в правильные карманы» финансового потока, полученного коррупционным путем. Он указал, что администрация при республиканцах вряд ли захочет выпускать из рук такой механизм управления.

Вот это да!
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