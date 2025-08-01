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10:53, 1 августа 2025Силовые структуры

Российский суд вынесет приговор расстрелявшему из автомата прохожего

В суд ДНР передано дело военного «Азова» Гуртовского об убийстве мариупольца
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело военнослужащего из «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) 28-летнего Николая Гуртовского, расстрелявшего прохожего на улице Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, водитель-связист в марте 2022 года с сослуживцем по приказу командования прибыл на улицу Плановую в Мариуполе для поиска и зачистки района от военнослужащих Вооруженных сил России. Там Гуртовский заметил гражданина и открыл по нему огонь из автомата. Мужчина скончался на месте.

Гуртовскому предъявлено обвинение по статьям 105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»).

Ранее сообщалось, что в ДНР застрелившего двоих человек снайпера Артема Мороза из «Азова» приговорили к 24 годам колонии.

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