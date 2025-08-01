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11:31, 1 августа 2025Интернет и СМИ

Слова Китая о России в ООН лишили представителя США дара речи

Sohu: Слова Гэн Шуан о России в ООН лишил дара речи представителя США Ши
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Слова спецпредставителя Китая при ООН Гэн Шуан удивил представителя США Дороти Ши во время заседания. Такое мнение выразило китайское издание Sohu, эксклюзивный пересказ статьи предоставило АБН24.

«Столкнувшись с давлением в ООН, Гэн Шуан не только не попался в ловушку оппонента, но и буквально несколькими словами лишил его дара речи», — говорится в материале.

Издание подчеркивает, что китайские представитель застиг врасплох Ши, задав вопросы об истоках украинского конфликта и российско-американском противостоянии и военной помощи США Киеву. После того, как Гэн Шуан закончила речь, пишет Sohu, весь зал погрузился в тишину.

26 июля стало известно, что на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) произошла перепалка между представителями Китая и США. Исполняющая обязанности американского посла Дороти Ши потребовала от Пекина «прекратить разжигать агрессию России», косвенно поддерживая производство оружия. Гэн Шуан ответила, что Китай никогда не был участником украинского конфликта, и призвала Соединенные Штаты не перекладывать ответственность за этот кризис на Пекин.

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