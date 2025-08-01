Sohu: Слова Гэн Шуан о России в ООН лишил дара речи представителя США Ши

Слова спецпредставителя Китая при ООН Гэн Шуан удивил представителя США Дороти Ши во время заседания. Такое мнение выразило китайское издание Sohu, эксклюзивный пересказ статьи предоставило АБН24.

«Столкнувшись с давлением в ООН, Гэн Шуан не только не попался в ловушку оппонента, но и буквально несколькими словами лишил его дара речи», — говорится в материале.

Издание подчеркивает, что китайские представитель застиг врасплох Ши, задав вопросы об истоках украинского конфликта и российско-американском противостоянии и военной помощи США Киеву. После того, как Гэн Шуан закончила речь, пишет Sohu, весь зал погрузился в тишину.

26 июля стало известно, что на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) произошла перепалка между представителями Китая и США. Исполняющая обязанности американского посла Дороти Ши потребовала от Пекина «прекратить разжигать агрессию России», косвенно поддерживая производство оружия. Гэн Шуан ответила, что Китай никогда не был участником украинского конфликта, и призвала Соединенные Штаты не перекладывать ответственность за этот кризис на Пекин.