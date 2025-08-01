Составлен топ направлений для коротких путешествий по России летом

Самым популярным направлением для мини-путешествий стало Золотое кольцо России

Специалисты сервиса бронирования отелей «Отелло» составили топ направлений для коротких путешествий по России на основе опроса соотечественников. Рейтинг оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, самым популярным направлением для мини-путешествий по стране летом стало Золотое кольцо России. Посетить города этого маршрута в своей ближайшей поездке планируют 29 процентов россиян. На втором месте в списке оказался Санкт-Петербург (25 процентов), а на третьем — Казань (24 процента). В пятерку лидеров также вошли Республика Алтай и курорты Краснодарского края (по 20 процентов).

Аналитики отметили, что из этого перечня дешевле всего обойдется проживание в городах Золотого кольца — в среднем ночь в местных отелях стоит около шести тысяч рублей. Дороже всего обойдутся гостиницы Алтая: там средняя стоимость ночи — около девяти тысяч рублей.

Ранее представители этого же сервиса выяснили, что россияне стали массово ездить на природу летом, чтобы посмотреть на звезды. Специально выбираются за город с этой целью 55 процентов соотечественников.

