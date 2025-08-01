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10:31, 1 августа 2025Силовые структуры

Спецназ стащил с дивана отдыхавшего информатора украинской спецслужбы и попал на видео

ФСБ показала видео задержания севастопольца, передавшего Киеву данные о ПВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео задержания жителя Севастополя, работавшего на украинскую спецслужбу. Запись публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден спецназ, врывающийся в квартиру, где на диване отдыхает подозреваемый. Его стаскивают и укладывают лицом в пол, а затем уводят в служебную машину.

Севастополец 1978 года рождения передал Киеву данные об объектах противовоздушной обороны (ПВО) в городе. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене. Через Telegram он отправил фото и видео работы объектов ПВО, информацию о заступлении на боевое дежурство и координаты.

Мужчина признался в сотрудничестве с иностранной спецслужбой, его заключили под стражу.

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