Спецназ стащил с дивана отдыхавшего информатора украинской спецслужбы и попал на видео

ФСБ показала видео задержания севастопольца, передавшего Киеву данные о ПВО

ФСБ показала видео задержания жителя Севастополя, работавшего на украинскую спецслужбу. Запись публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден спецназ, врывающийся в квартиру, где на диване отдыхает подозреваемый. Его стаскивают и укладывают лицом в пол, а затем уводят в служебную машину.

Севастополец 1978 года рождения передал Киеву данные об объектах противовоздушной обороны (ПВО) в городе. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене. Через Telegram он отправил фото и видео работы объектов ПВО, информацию о заступлении на боевое дежурство и координаты.

Мужчина признался в сотрудничестве с иностранной спецслужбой, его заключили под стражу.