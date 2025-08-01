Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:27, 1 августа 2025Экономика

Страну БРИКС уличили в тайной покупке нефти у Ирана

CBS: Китай использует теневой флот для тайной покупки иранской нефти
Кирилл Луцюк

Фото: Dominic Kurniawan Suryaputra / Unsplash

Китай продолжает тайно покупать иранскую нефть, используя для этих целей теневой флот. Это показало исследование, проведенное CBS.

Авторы статьи напомнили, что США много лет старались блокировать экспорт иранской нефти, вводя жесткие санкции и пытаясь остановить танкеры, которые ее транспортировали. 30 июля были введены дополнительные рестрикции, названные самыми масштабными с 2018 года. Однако журналисты выяснили, что иранские суда приходят к побережью Малайзии на архипелаге Риау и там нефть перегружается на танкеры идущие в Китай, который приобретает 90 процентов иранской нефти.

Отмечается, что согласно прошлогоднему докладу Конгресса США, торговля принесла Ирану до 70 миллиардов долларов. В свою очередь, Китай не признает односторонние санкции Вашингтона против Ирана и заявляет, что его торговля с этой страной законна. Как показало расследование CBS, Пекин и Тегеран не только не прекратили сотрудничество, но и наращивают обороты данной торговли.

Ранее сообщалось, что новые санкции США против Ирана коснулись больше полусотни физических и юридических лиц, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В десанте ВСУ на Тендровскую косу заметили британских наемников. Их отбросили в море после обнаружения

    В Британии назвали мрачными перспективы обороны ВСУ в Красноармейске

    В Крыму заявили об исторически предопределенном развале Украины

    Англичане стали готовить диверсантов из украинских школьников

    США заказали ракеты AMRAAM для Украины

    Раскрыта судьба находившегося в Часовом Яре командования ВСУ

    Раскрыта реакция на ультиматум Трампа по Украине

    В Белом доме раскрыли недовольство Трампа союзниками

    Мужчинам назвали причины отсутствия удовольствия от секса

    Власти Украины уличили во лжи о поставках западного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости