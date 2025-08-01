Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:11, 1 августа 2025Из жизни

Учительницу арестовали за роман с подростком

WKRG-TV: В США 36-летнюю учительницу из Флориды арестовали за совращение ученика
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Santa Rosa County Sheriff’s Office

В США учительницу старшей школы из штата Флорида арестовали за совращение подростка. Об этом сообщает WKRG-TV.

36-летнюю Молли Мерсеро, которая работала в школе города Галф-Бриз, задержали 29 июля. Женщину обвинили в том, что она завела роман с учеником. Кроме того, Мерсеро вменяют совершение тяжкого преступления против несовершеннолетнего с использованием электронных средств связи, а также в подстрекательстве несовершеннолетнего к правонарушению.

В полиции заявили, что отношения между женщиной и подростком начались в феврале. Тогда же она купила ему мобильный телефон, чтобы поддерживать связь. После начала расследования Мерсеро купила школьнику и другой телефон, «чтобы попытаться уйти от уголовного преследования», сказано в заявлении следователя.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

В данный момент женщина арестована и находится в тюрьме округа Санта-Роза. Ей назначен залог в размере 41 тысячи долларов (3,3 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в США учительница из штата из штата Миссури избежала тюрьмы за совращение 16-летнего школьника. Женщину приговорили к пяти годам условно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал новые санкции против России. И сразу усомнился в их эффективности

    Немецкого производителя станков заподозрили в поставках в Россию

    Женщина приехала в гости к родственникам и получила в лицо грязным подгузником

    Лавров высказался о попытках ЕС и НАТО переписать историю

    iPhone 16e снова подешевел в России

    Учительницу арестовали за роман с подростком

    Названы две главные причины развода после многих лет брака

    При пожаре на западе Москвы погиб один человек

    В Германии сообщили о неожиданном ударе России по Европе

    Путин подписал закон о двойных пенсиях для участников СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости