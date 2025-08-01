Учительницу арестовали за роман с подростком

WKRG-TV: В США 36-летнюю учительницу из Флориды арестовали за совращение ученика

В США учительницу старшей школы из штата Флорида арестовали за совращение подростка. Об этом сообщает WKRG-TV.

36-летнюю Молли Мерсеро, которая работала в школе города Галф-Бриз, задержали 29 июля. Женщину обвинили в том, что она завела роман с учеником. Кроме того, Мерсеро вменяют совершение тяжкого преступления против несовершеннолетнего с использованием электронных средств связи, а также в подстрекательстве несовершеннолетнего к правонарушению.

В полиции заявили, что отношения между женщиной и подростком начались в феврале. Тогда же она купила ему мобильный телефон, чтобы поддерживать связь. После начала расследования Мерсеро купила школьнику и другой телефон, «чтобы попытаться уйти от уголовного преследования», сказано в заявлении следователя.

В данный момент женщина арестована и находится в тюрьме округа Санта-Роза. Ей назначен залог в размере 41 тысячи долларов (3,3 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в США учительница из штата из штата Миссури избежала тюрьмы за совращение 16-летнего школьника. Женщину приговорили к пяти годам условно.

