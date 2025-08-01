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10:50, 1 августа 2025Мир

Улики по делу против фон дер Ляйен потеряли

NYT: Переписка фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин Pfizer была потеряна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Переписка председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с главой фармацевтической компании Pfizer, ставшая поводом для разбирательства в Европейском суде, была уничтожена или потеряна. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Ответ ЕК [на запрос журналистов о публикации переписки] подразумевает, что она уничтожила или потеряла сообщения после того, как сочла их неважными и не обязательными для хранения», — говорится в материале.

Расследование против фон дер Ляйен началось в 2023 году. Главе ЕК предъявили обвинения в коррупции, указав на то, что она в частной переписке вела переговоры с главой Pfizer о закупке вакцин от коронавируса для Европейского союза (ЕС), а затем удалила сообщения. В мае Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро.

Решение суда стало поводом для голосования об отставке главы Еврокомиссии в Европейском парламенте. За вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен проголосовала почти треть евродепутатов — 174 из 553, однако этого не хватило, чтобы сместить ее с поста.

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