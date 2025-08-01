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22:04, 1 августа 2025Культура

Умер известный театральный режиссер

Умер известный театральный режиссер Еремин
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Народный артист РСФСР, режиссер и педагог Юрий Еремин умер в возрасте 81 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного академического театра имени Моссовета.

Ранее ушел из жизни известный режиссер, продюсер и сценарист Юрий Мороз. Дочь режиссера Дарья Мороз — известная актриса, звезда сериала «Содержанки». Его супруга Виктория Исакова — также актриса.

До этого в июле скончался народный артист России, известный кинорежиссер Александр Митта. Александр Митта был известен как автор картин «Друг мой, Колька», «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Граница. Таежный роман» и других.

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