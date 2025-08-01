В ЕС раскритиковали сделку с США

Орбан: ЕС заключил с США невыгодную для себя сделку

Европейский союз (ЕС) заключил с Вашингтоном невыгодную для себя сделку. Так в эфире радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал договоренности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа.

«Председатель Еврокомиссии взяла обязательства перед Америкой, которые не входят ее компетенцию», — сказал глава венгерского правительства, подчеркнув, что фон дер Ляйен никто в ЕС не делегировал полномочия для заключения подобного рода сделок.

«Украинцам будет поставляться американское вооружение, за которое будут платить европейцы. Меня никто об этом не спрашивал, и на этот счет нет европейского решения», — добавил Орбан.

Ранее венгерский эксперт Дьердь Варга заявил, что фон дер Ляйен заключает незаконные сделки с США от имени всего ЕС, не имея демократического мандата.