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12:15, 1 августа 2025Мир

В ЕС раскритиковали сделку с США

Орбан: ЕС заключил с США невыгодную для себя сделку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Европейский союз (ЕС) заключил с Вашингтоном невыгодную для себя сделку. Так в эфире радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал договоренности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа.

«Председатель Еврокомиссии взяла обязательства перед Америкой, которые не входят ее компетенцию», — сказал глава венгерского правительства, подчеркнув, что фон дер Ляйен никто в ЕС не делегировал полномочия для заключения подобного рода сделок.

«Украинцам будет поставляться американское вооружение, за которое будут платить европейцы. Меня никто об этом не спрашивал, и на этот счет нет европейского решения», — добавил Орбан.

Ранее венгерский эксперт Дьердь Варга заявил, что фон дер Ляйен заключает незаконные сделки с США от имени всего ЕС, не имея демократического мандата.

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