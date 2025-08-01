Судьба погранотряда ВСУ после боев у Дегтярного в Харьковской области неизвестна

В Харьковской области после боев у Дегтярного пропал погранотряд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Родные и близкие военнослужащих 1-го погранотряда Украины сообщают, что о судьбе их родственников ничего не известно после окончания ожесточенных боев в районе села Дегтярное, освобождение которого бойцами "Севера" отрицает командование ВСУ», — объяснил собеседник агентства.

Сообщения о взятии российскими военными села Дегтярное в Харьковской области появились 17 июля. Уточнялось, что в ходе боев были уничтожены подразделения украинских пограничников.

Ранее стало известно, что Купянск может перейти под полный контроль армии России в ближайшее время. Такое мнение выразил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.