В Петербурге загорелось здание с первой квартирой основателя ЧВК «Вагнер»

В Петербурге загорелось здание с первой квартирой бизнесмена Евгения Пригожина

В Санкт-Петербурге загорелось здание с первой квартирой основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, столб дыма выбивается из окон здания на Железноводской улице на Васильевском острове. Квартира покойного Пригожина находится в этом доме. Бизнесмен приобрел здесь недвижимость в середине 1990-х годов. Позднее жилье было расширено до целого этажа.

Как утверждает «Фонтанка», формально квартира до сих пор принадлежит семье Пригожина. Однако сейчас там проживают другие люди.

До этого сообщалось, что принадлежавший бизнесмену Пригожину фургон в ржавчине обнаружили у отеля в Петербурге.

Еще раньше бывший вагнеровец с позывным Гост Юнгер рассказал, что на собеседование из колонии попал лично к Пригожину.