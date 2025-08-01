В постсоветской стране обязали проверяться на ВИЧ после длительных путешествий

В Узбекистане одобрили обязательное тестирование на ВИЧ после путешествий

В Узбекистане одобрили обязательное тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) после путешествий сроком более 90 дней. Решение парламента республики передает РИА Новости.

Сообщается, что в 2024 году у тысячи вернувшихся из заграницы граждан Узбекистана обнаружили ВИЧ. При этом более половины приехавших граждан страны отказываются проходить тестирование, уточняют в парламенте.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана выдала Узбекистану человека, которого на родине разыскивали за оскорбление президента среднеазиатской республики Шавката Мирзиёева.