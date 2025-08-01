В российском городе предложили сыграть в «Игру в кальмара»

Уфимцам предложили сыграть в «Игру в кальмара» у Русского драматического театра

В российском городе предложили сыграть в «Игру в кальмара». Об этом сообщает Telegram-канал UTV.

По данным издания, 2 августа шоу с упомянутым названием презентуют местным жителям на территории у колеса обозрения «Седьмое небо», которое расположена у Русского драматического театра.

Так, для желающих принять участие подготовили три части популярной «Игры в кальмара» в одном квесте. Кроме того, уфимцы также смогут потанцевать и получить подарки.

В октябре 2021 года российские подростки сыграли в «Игру в кальмара» возле школы. Отмечалось, что дети устроили два конкурса: «Тише едешь — дальше будешь» и «Сахарные соты».