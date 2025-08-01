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16:44, 1 августа 2025Силовые структуры

В российском регионе вскрылась крупная махинация чиновника с землей

В Черкесске задержан чиновник мэрии за мошенничество с землей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артём Коренюк / РИА Новости

В Черкесске задержан начальник управления имущественных отношений за махинации с землей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

По данным канала, следствие считает, что в прошлом году чиновник помог местной жительнице получить соседний участок без аукциона. После того как женщина оформила его, она поделила участок на три доли и продала.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержан глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко за мошенническую схему с котельными.

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