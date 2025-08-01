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05:42, 1 августа 2025Мир

В США раскрыли будущее России после угроз Трампа

Бывший разведчик Шаффер: Угрозы Трампа ничего не изменят в позиции России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steven Hirsch / Pool / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа ничего не изменят в России. Об этом заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он отметил, что «угрозы в сторону Москвы хорошим не кончатся, особенно когда она уверенно побеждает». По мнению экс-разведчика, достижения мира хотят все, в том числе и Россия. В то же время, по его словам, Москва не намерена сдавать достигнутые результаты и инициативу.

Кроме того, Шаффер добавил, что санкции и пошлины также не сработают в отношении других стран БРИКС. Он пояснил, что союзники России осознают, что им не выжить без взаимной поддержки.

Ранее Дональд Трамп сообщил о готовящихся новых санкциях против России, которые могут быть приняты Вашингтоном по истечении десятидневного срока ультиматума. При этом он сразу усомнился в их эффективности.

14 июля американский лидер пообещал ввести 100-процентные тарифы против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 29 июля он сократил крайний срок до 10 дней.

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