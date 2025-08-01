В Турции не стало 131-летней женщины

Умерла старейшая жительница Турции, которой был 131 год

В Турции на 132-м году жизни не стало старейшей жительницы страны Ходи Гюркан. Об этом сообщает Turkiye Today.

Ходи Гюркан, которая, согласно данным семьи, родилась 1 июля 1894 года, не стало 30 июля. Она сделала последний вдох в своем доме в селе Бинекли на юго-востоке Турции, где прожила всю жизнь. За долгую жизнь турчанка стала свидетелем трех исторических эпох — от Османской империи до современной Турецкой Республики.

У нее остались семеро детей, 110 внуков и множество правнуков. Похороны Гюркан прошли на кладбище села Бинекли, проводить ее в последний путь собрались родственники и односельчане.

Ее феноменальное долголетие специалисты объясняют генетикой, традиционным укладом жизни в сельской местности и средиземноморской диетой. Однако ее официальный статус долгожительницы не подтвержден Книгой рекордов Гиннесса и организациями, изучающими долгожителей.

Если данные о возрасте Гюркан верны, она могла быть старейшим человеком в мире. На данный момент этот титул принадлежит 116-летней Марии Браньяс Морера из Испании.

Абсолютный рекорд в плане продолжительности жизни — 122 года и 164 дня — принадлежит француженке Жанне Кальман. Однако существуют подозрения, что много лет этой женщиной притворялась ее дочь.

Самым старым человеком из когда-либо живших на планете, чьи документы проверены и подтверждены, остается японка Канэ Танака, прожившая 119 лет и 107 дней.

Ранее 115-летняя россиянка поделилась секретом долголетия. В настоящий момент Клавдия Гадючкина занимает шестое место в международном рейтинге долгожителей. Сейчас пенсионерка живет у внучки, которая ухаживает за ней.