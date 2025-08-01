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06:08, 1 августа 2025РоссияЭксклюзив

Вероятность начала военного сотрудничества Азербайджана и Украины оценили

Политолог Гасанов: Баку не будет начинать военную помощь Киеву
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Азербайджан не будет переходить черту и начинать военную поддержку Украины, считает политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, эту красную черту Азербайджан нарушать не будет, даже несмотря на то, что сейчас есть кризис в двусторонних отношениях. Я так понял, Баку их рассматривает сугубо в двустороннем формате, то есть не придает этому какой-то геополитический аспект», — сказал Гасанов.

Вряд ли Баку будет переходить к военным поставкам, добавил он, отметив, что гуманитарные поставки Азербайджана на Украину были. По его мнению, напряжение между Москвой и Баку может быть разрешено путем прямого диалога двух стран, в том числе при личной встрече президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

20 июля во время глобального медиафорума Алиев впервые открыто встал на сторону Украины, употребив слово «оккупация» в отношении России.

Ранее сообщалось, что Украина заключила первое соглашение об импорте азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору. Газ будет поставлен по маршруту через Болгарию и Румынию.

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