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04:40, 1 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказал о скрытом влиянии болезней сердца на другие органы

Хирург Умнов: Болезни сердца могут влиять на кишечник и почки
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Этиология заболеваний сердца разнообразна и сложна, и последствия таких отклонений также по-разному могут влиять на здоровье других важных органов, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Умнов рассказал, что нарушение работы проводящей системы может привести к образованию тромбов в полости сердца, которые в дальнейшем способны оторваться и закупорить просвет артерии. Это, по его словам, может стать причиной инфаркта любого органа, например, головного мозга по ишемическому типу или тромбоза верхней брыжеечной артерии, питающей весь тонкий кишечник.

«Другие патологии сердца могут приводить к повышению давления, что пагубно сказывается на всем сосудистом дереве, особенно на работе клубочкового аппарата почек. В этом случае происходит спазм сосудов, который приводит к уменьшению выработки мочи, а также дополнительно повышает артериальное давление, что может стать причиной гипертонического криза», — объяснил хирург.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о первых признаках образования тромбов. По его словам, необходимо обратить внимание на диарею и боль в животе.

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