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06:51, 1 августа 2025Бывший СССР

Житель Часова Яра рассказал о попытке ВСУ отобрать у него детей

РИА Новости: ВСУ пытались отобрать детей у жителя Часова Яра в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Житель Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались отобрать у него детей, пока город находился под оккупацией. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

По его словам, подразделение ВСУ «Белые ангелы» вместе с полицейскими заставили выезжать местных жителей. «То есть, искали всех детей во всех подвалах. <...> Если не поедет никто, они детей забирают сами. И распределяют сами», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что ему пришлось вывезти супругу и дочерей в Днепропетровск, однако никакой помощи со стороны украинских военных или Киева оказано не было.

Ранее стало известно, что подразделения армии России взяли под контроль Часов Яр. Об этом 31 июля сообщило Минобороны России. Населенный пункт на краматорско-дружковском направлении боевых действий в зоне СВО взят под контроль действиями Южной группировки войск.

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