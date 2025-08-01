Кит показал эффектные сальто россиянам

Кит выпрыгнул из воды на Курилах и попал на видео

Кит показал эффектные сальто туристам на Курилах. Очевидцы смогли запечатлеть это на видео, которое публикует Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям канала, россияне прилетели на Итуруп и отправились на морскую прогулку, где они и встретились с китом. На кадрах животное сначала наполовину своего туловища вылезает из воды, после чего, находясь уже в воде, делает сальто, переворачиваясь вокруг себя и эффектно показывая в конце свой крупный хвост.

Ранее ка Камчатке огромный кит выпрыгнул из воды и поразил рыбаков. После мощного прыжка он помахал очевидцам плавником, что попало на видео.