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13:23, 1 августа 2025Моя страна

Кит показал эффектные сальто россиянам

Кит выпрыгнул из воды на Курилах и попал на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кит показал эффектные сальто туристам на Курилах. Очевидцы смогли запечатлеть это на видео, которое публикует Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям канала, россияне прилетели на Итуруп и отправились на морскую прогулку, где они и встретились с китом. На кадрах животное сначала наполовину своего туловища вылезает из воды, после чего, находясь уже в воде, делает сальто, переворачиваясь вокруг себя и эффектно показывая в конце свой крупный хвост.

Ранее ка Камчатке огромный кит выпрыгнул из воды и поразил рыбаков. После мощного прыжка он помахал очевидцам плавником, что попало на видео.

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