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06:27, 2 августа 2025Мир

Массовая стрельба произошла в баре в США

AFT: В баре в штате Монтана произошла стрельба, есть погибшие
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В штате Монтана (США) в одном из баров произошла массовая стрельба, есть погибшие. Об этом сообщило Министерство юстиций из Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (AFT) на своей странице в социальной сети X.

«Бюро разбирается со стрельбой, в результате которой несколько человек были застрелены в компании в Анаконде Монтаны», — говорится в сообщении.

Подробности инцидента не приводится. Сотрудники AFT разослали ориентировки предполагаемого виновника стрельбы.

Ранее в Красноярском крае агрессивный водитель автомобиля из ракетницы открыл стрельбу по инспекторам ДПС, а затем напал на них с ножом.

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