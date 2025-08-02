Мужчинам и женщинам раскрыли способы повысить интерес к сексу

Либидо связано не только с физиологией, но и с психикой, окружением и культурой, объяснила психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Алина Михайлова. О том, как повысить интерес к сексу, она рассказала «Ленте.ру».

В первую очередь Михайлова посоветовала тем, кто хочет повысить либидо, правильно питаться, отказаться от алкоголя и никотина, регулярно заниматься спортом и обязательно высыпаться. «Недостаток сна провоцирует снижение уровня тестостерона, ответственного за половое влечение и у мужчин, и у женщин. В то же время кардио- и силовые тренировки увеличивают выработку этого гормона, а заодно и ответственного за хорошее настроение и настрой на близость эндорфина», — пояснила она.

Также, по словам специалистки, чтобы увеличить интерес к сексу, можно использовать различные психологические стратегии, например, прорабатывать негативно влияющие на него психологические установки.

«Часто сложности с желанием возникают из-за детских запретов на секс, мастурбацию или изучение себя. Психотерапия помогает снять подавленные импульсы и страхи. Наладить контакт с собственным телом помогут телесно-ориентированные практики, тантра, танец, массаж, йога, суставная гимнастика с акцентом на органы таза», — добавила Михайлова.

Она отметила, что пробудить половое влечение также помогает искусство. Чтобы повысить либидо, собеседница «Ленты.ру» посоветовала не смотреть порно, а читать эротическую литературу.

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