На «Тавриде.АРТ» состоялся питчинг военно-патриотического кино

На питчинге «Тавриды.АРТ» показали 59 художественных и документальных проектов

В рамках фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму состоялся главный в стране питчинг военно-патриотического кино. Свои идеи экспертному совету представили как молодые авторы, так и опытные мэтры киноиндустрии.

Питчинг стал итогом программы «#СВОеКИНО», которая прошла в академии «Меганом» уже в третий раз. Она объединила представителей киноиндустрии, а также участников, ветеранов и очевидцев событий специальной военной операции (СВО) и членов их семей для создания актуальных кино- и медиапроектов, в основу которых легли реальные истории героев СВО.

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, возглавивший экспертный совет питчинга, поблагодарил присутствующих руководителей кинокомпаний, телеканалов, стриминговых платформ за поддержку, а творческие команды — за презентацию своих идей.

«За всеми проектами стоит огромная работа и частичка души каждого автора. Все они достойны большого экрана. Большое спасибо ребятам — участникам специальной военной операции, их родным и близким, ставшим прототипами и героями этих проектов, поделившись личными жизненными историями — историями своего преодоления и подвига. Уверен, что убеждения, вера, любовь и чувство настоящего патриотизма передаются только благодаря личному примеру и никак по-другому. Вы не только доказали свое мужество и свой патриотизм на поле боя, показали, каким должен быть настоящий герой, но продолжаете очень важную работу здесь, внося огромный вклад в нашу большую, общую победу», — отметил он.

На питчинге было представлено 59 художественных и документальных кино- и медиапроектов. Из них 31 проект был разработан участниками программы «#СВОеКИНО», еще 28 проектов презентовали уже известные деятели киноиндустрии. Среди них — актер, продюсер, сценарист и режиссер Сергей Жигунов; продюсер, сценарист, один из создателей сериала «Ландыши» Юрий Сапронов; продюсер первой полнометражной художественной картины об СВО «20/22» Андрей Кретов и другие.

«Высокий уровень уже третьего по счету питчинга, на мой взгляд, подчеркивает то, что практически все проекты попали в зеленую зону, то есть их буквально все хочется поддержать. Очень сильные идеи, основанные на реальных историях, вызывают эмоциональный отклик — ни у кого нет сомнений в том, что зритель воспримет новое кино позитивно и что новые ленты дойдут до аудитории. Мы видим, как год от года растет не только количество команд и заявок, подаваемых на участие в питчинге, но и качественно укрепляется состав экспертов, среди которых есть люди, напрямую влияющие на судьбу рассматриваемых проектов», — отметил генеральный директор президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов.

Практически все представленные идеи основаны на реальных историях и касаются темы специальной военной операции. Часть из них находится на стадии разработки сценария, есть и те, кто уже успел приступить к съемочному процессу. Авторы потенциальных художественных и документальных фильмов и сериалов рассказывают об участниках СВО, сражающихся на фронте, о ветеранах спецоперации, военных медиках, волонтерах, спасателях и многих других людях, чьих жизней и судеб коснулись события СВО.

Одним из участников питчинга стала актриса, продюсер и режиссер из Москвы Мария Мина. Она представила проект художественного драматического сериала «Четыре женщины», рассказывающий о героинях, волею судеб ставших волонтерами в военном госпитале. История отчасти автобиографична, ведь автор сама является волонтером и помогает бойцам восстанавливаться после ранений.

Историю о ежедневном подвиге пожарных, работающих в одном из самых опасных районах Донецка, представил Алексей Жуков из ДНР. Сюжет драматического сериала «В огне» автор писал на основе собственного опыта.

Вместе с участниками программы «#СВОеКИНО» на питчинг вышли и уже опытные представители киноотрасли. Так, режиссер Юлия Бочарова и актер и продюсер Дмитрий Богдан представили проект картины «Обитель», которая расскажет о реальной судьбе Свято-Никольского женского монастыря под Угледаром.

Во время питчинга также были представлены несколько кинопроектов, которые выйдут в широкий прокат в этом и следующем годах. Так, Юрий Сапронов представил эксклюзивные кадры одной из сцен второго сезона сериала «Ландыши» и отрывок военной драмы «Марик», съемки которой прямо сейчас проходят в Мариуполе. Продюсер Андрей Кретов в свою очередь показал отрывки из шпионского детектива «Центурия», рассказывающего о работе российских спецслужб, и отрывок из военной драмы «Малыш».

Почетными гостями и экспертами питчинга патриотических кино- и медиапроектов выступили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Першин, генеральный директор АНО «Таврида.Арт» Ксения Артемьева, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский и другие.

Rambler&Co является стратегическим медиапартнером мероприятия.

