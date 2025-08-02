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19:10, 2 августа 2025Мир

Организаторы чемпионата среди пожарных в Германии включили нацистскую песню

Bild: В ФРГ на чемпионате пожарных включили связанную с нацистами строфу песни
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В городе Торгау на открытии чемпионата среди пожарных организаторы включили связанную с нацистами строфу песни вместо гимна. Об этом сообщает Bild.

«Большие проблемы на чемпионате Германии среди пожарных. На открытии вместо национального гимна включили неугодную первую строфу "Песни немцев"», — говорится в статье.

Первая строфа начинается со слов «Германия превыше всего», она связана с находившимися у власти нацистами.

Ранее полиция Швейцарии нашла в горах группу людей, одетых в нацистскую форму. В группе были 25 человек из США и различных стран Европы. Они шли пешком по горному массиву в Бернских Альпах, ночевали в палатках и «с головы до ног» были одеты в униформу нацистов.

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