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06:52, 2 августа 2025Россия

Путин прокомментировал ситуацию с землетрясениями на Камчатке

Путин высоко оценил подготовку инфраструктуры Камчатки к землетрясениям
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Президент России Владимир Путин высоко оценил готовность инфраструктуры Камчатки к землетрясениям, отметив укрепление зданий, сооружений и коммуникаций в регионе. Так он прокомментировал ситуацию с землетрячениями на территории края, его слова приводит ТАСС.

«Напомню, что в свое время, уже много лет назад, мы занимались укреплением зданий, сооружений на Камчатке, именно как находящихся в опасной сейсмической зоне, работали там над системами коммуникации», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что проведенные работы, вероятно, дали хороший результат, поскольку на Камчатке не зафиксировано серьезных разрушений, информации о жертвах тоже нет. «Это очень здорово», — заключил президент РФ.

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