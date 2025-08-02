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18:09, 2 августа 2025Путешествия

Туристка отправилась в круиз с возлюбленным и оказалась в окружении похотливых свингеров

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @robynjaym

Туристка отправилась в круиз с возлюбленным и удивилась похотливым попутчикам, которые пытались познакомиться с ними ради интимной близости. Своими впечатлениями девушка поделилась в TikTok.

Путешественница по имени Робин-Джей сообщила, что больше никогда не поедет в круиз после 10 дней на лайнере со свингерами. Женщина рассказала, что в первый день поездки они посетили ночной клуб, где с ними пытался познакомиться мужчина. «Он спросил: "Не хотите ли вы третьего?" Мы ответили: "Что? Нет!"» — вспомнила туристка.

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Следующей ночью в их номер позвонила женщина, которая также попыталась познакомиться. В другой день девушка надела красивое платье и отправилась с молодым человеком на прогулку. Когда они проголодались и заняли свои места за столиком, мужчина, сидевший напротив со своей женой, пристально уставился на туристку.

«Я чувствовала себя настолько некомфортно. (...) Его взгляд вызывал ужасное чувство», — подчеркнула она, отметив, что после этого незнакомец наклонился и попытаться заглянуть ей под юбку. Партнер девушки отчитал мужчину, и тот покинул столик со своей супругой.

Ролик девушки стал вирусным в сети. В комментариях пользователи сообщили, что свингеры часто посещают круизы. «Я работаю в круизной компании, и мне хорошо известно, что на некоторых лайнерах распространяются такие практики. К сожалению, вы столкнулись с ужасным опытом. Но не все компании разрешают подобное», — прокомментировала подписчица.

Однако не все согласились с мнением блогерши. «Мы с мужем путешествовали на знаменитых круизах последние 20 лет и никогда не встречали ничего подобного», — написала другая женщина.

Ранее сообщалось, что более сотни пассажиров роскошного круиза заразились неизвестной болезнью во время путешествия в Мексику. Точная причина вспышки инфекции неизвестна.

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