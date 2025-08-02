В аэропорту Домодедово опровергли информацию о массовых увольнениях

В аэропорту Домодедово опровергли информацию о резком сокращении выплат

Московский аэропорт Домодедово опроверг появившуюся в СМИ информацию о массовых увольнениях сотрудников, которые якобы начались на фоне резкого сокращения выплат. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Как пишет канал, ранее появилась информация, что после перехода авиагавани под государственный контроль оклады сотрудников якобы сократили на 80 процентов, а остальные выплаты сделали премиями. Также утверждалось, что большинству работников аэропорта не выплатили заплаты за июль.

Представитель Домодедово в беседе с «360» заявил, что руководству известно об этих жалобах. «Подавляющая часть инициаторов обращения относится к контуру процессно-методического управления — избыточной управленческой верхушке предприятия, чья деятельность не имела отношения к производству. Это люди, которые принимали непосредственное участие в работе "карательной системы"», — заявил собеседник «360».

Он также отметил, что из этих сотрудников никто не был уволен, принудительно переведен на другую должность или удаленную работу. Все эти люди получают зарплаты в соответствии с трудовым кодексом, а размеры выплат определяются заключенными с ними договорами.

Представитель Домодедово также заявил, что аэропорт выполняет все обязательства перед трудовыми коллективами, а его деятельность осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев захотел инвестировать в развитие Домодедово. При этом предприниматель заметил, что в нынешней экономической ситуации финансирование станет большой проблемой.