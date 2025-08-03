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12:31, 3 августа 2025Путешествия

Раскрыта судьба изнасиловавшего туристку в Европе бездомного мужчины

Алина Черненко

Фото: meunierd / Shutterstock / Fotodom  

Бездомного мужчину, изнасиловавшего туристку в Европе во время празднования Нового года, приговорили к семи годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на последние шесть месяцев. Судьбу злоумышленника раскрыл портал RTE.ie.

Уточняется, что сам инцидент произошел в ирландском Дублине 1 января 2019 года, виновным 34-летнего Кристофера О’Грэйди признали в марте 2025 года, а приговор ему озвучили только сейчас. Как пишет издание, жертва, которой на момент совершения преступления было 19 лет, подала заявление. В нем девушка призналась, что она хотела бы встретиться с насильником в безопасном месте.

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«Я хочу посмотреть ему в глаза и спросить, какая причина может быть у человека, чтобы быть таким жестоким к молодой женщине», — написала она.

Во время вынесения приговора судья Кэролайн Биггс заявила, что в тот вечер девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и была полностью дезориентирована, что является отягчающим обстоятельством. Она добавила, что жертва до сих пор страдает от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и испытывает чувство недоверия, страха и изоляции. «Эти проблемы повлияли на все аспекты ее жизни», — констатировала судья.

Биггс также отметила, что насильник извинился перед жертвой за причиненные ей боль и страдания, однако она сомневается, что он полностью осознал содеянное.

Ранее ирландская туристка подверглась изнасилованию в испанской Барселоне. Таксист отвез ее на подземную парковку, где не было связи, и там надругался над ней.

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